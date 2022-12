Nirbhaya Funds: पुलिस थाने को लौटाई गईं निर्भया फंड से खरीदी SUVs, सीएम शिंदे के विधायकों की सिक्योरिटी में भेजने पर हुआ था हंगामा

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बालासाहेबंची शिवसेना गुट के सभी 40 विधायकों और 12 सांसदों को “वाई-प्लस विद एस्कॉर्ट” सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करने वाले को एक एस्कॉर्ट वाहन और पांच पुलिसकर्मी मिलते हैं, जो चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहते हैं।

शिवाजी नगर थाने में खड़ी बोलेरो (Express photo by Mohamed Thaver)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram