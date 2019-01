भारत बंद के चलते मुंबई में यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बता दें कि मुंबई की बस सर्विस बेस्ट ने भी भारत बंद हड़ताल का समर्थन किया है। बेस्ट के करीब 33 हजार से अधिक कर्मचारियों की हड़ताल से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी जारी हड़ताल को देखते हुए सेंट्रेल रेल सीपीआरओ ने अतिरिक्त बस सर्विस की घोषणा की है।

परेशान है जनता: जानकारी के मुताबिक हड़ताल की वजह से करीब 1812 बेस्ट बसें सड़कों से गायब हैं। ऐसे में यात्रियों को कैब, टैक्सी और ऑटो का सहारा लेना पड़ा।लोगों के मुताबिक मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने भी जमकर किराया वसूला। मुंबईकरों का कहना है कि ये हड़ताल बंद होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये मामला सुलझना चाहिए।

Mumbai: Strike by Brihanmumbai Electricity Supply&Transport(BEST) bus employees over their demands including fixation at master grade of employees employed after 2007,merging BEST budget with ‘A’ budget of BMC & resolving the issue of employee service residences, continues today. pic.twitter.com/P7FWVUXsjJ

