नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर एक बयान सामने आ रहा है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि अगर अजीत पवार जिंदा होते तो अब तक ऐसा हो गया होता। हालांकि एनसीपी के दोनों गुटों को मिलाने के लिए अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है।

सुनील तटकरे ने यह भी बताया कि मर्जर के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन अजीत पवार के निधन के बात यह बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई।

शरद पवार अस्पताल में भर्ती

यह दावा ऐसे समय में सामने आ रहा है जब एनसीपी के (शरद पवार गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट्स में NCP के दोनों गुटों के एक होने की अटकलें चल रहीं हैं कारण है NCP (SP) प्रमुख शरद पवार और अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल की हालिया मुलाकात। गुरुवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दोनों नेताओं की करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई।

हालांकि, इससे पहले दोनों गुट पार्टी के विलय से इनकार कर चुके हैं। शरद पवार भी पहले भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी, दूसरी पार्टी में विलय नहीं करेगी।

‘एनसीपी के दोनों गुट एक साथ दिखाई देते’

सुनील तटकरे ने कहा, “फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर अजीत दादा होते, तो आज एनसीपी के दोनों गुट एक साथ दिखाई देते।”

उन्होंने आगे यह भी कहा, “अगर आज हमारे बीच अजीत पवार होते, तो 12 फरवरी की जिस तारीख का जिक्र हो रहा है, वह तय हो गई होती। चूंकि मैं उनका करीबी सहयोगी था, इसलिए ‘दादा’ ने मुझे इस बारे में बताया था। अगर ‘दादा’ मौजूद होते, तो यह विलय देखने को मिल सकता था।”

हमने पहले भी इस पर बात की थी- शशिकांत शिंदे

इस बीच, शशिकांत शिंदे ने एबीपी माझा से कहा, “सुनील तटकरे ने सही हालात बताए हैं। जब अजित पवार साथ थे, तब मर्जर को लेकर बातचीत हुई थी। भले ही तटकरे आज यह बात कह रहे हैं, लेकिन हमने पहले भी इस पर बात की थी, पर तब इसे स्वीकार नहीं किया गया था।”

उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज दोनों गुट एक साथ होते, तो महाराष्ट्र में जिला परिषद, नगर निगम आदि के चुनावी नतीजे कुछ और ही होते।

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “दादा को भी यही उम्मीद थी। पार्टी को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए दोनों एनसीपी गुटों का एक साथ आना जरूरी था, और शरद पवार व अजित पवार भी यही चाहते थे। इसी नजरिए से विलय को लेकर चर्चा हुई थी।”

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एनसीपी के सीनियर नेताओं के एक डेलीगेशन ने रविवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और पार्टी चीफ सुनेत्रा पवार और उनके राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के कामकाज को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच पार्टी के संगठन मामलों में दखल देने की मांग की। बातचीत से जुड़े एक NCP नेता ने कहा कि पार्टी के अंदर सामूहिक नेतृत्व की कमी के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन उनसे कहा गया कि NCP नेताओं को पार्टी का कामकाज सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करना होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें