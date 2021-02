महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना करने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता को स्याही भरे बोतल से नहला दिया गया। इतना ही नहीं भाजपा नेता को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने साड़ी भी पहना दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बुजुर्ग बीजेपी नेता को घेर कर कुछ लोग खड़े हैं।

इसके बाद तीन लोग अचानक उनपर स्याही से भरा बोतल उढेल देते हैं। इसके बाद यह लोग बीजेपी नेता का हाथ पकड़ कर उन्हें सड़क पर लेकर चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद कुछ अन्य लोग वहां आ जाते हैं फिर बीजेपी नेता को साड़ी पहनाया जाता है। इसके बाद अचानक लोगों की भीड़ उनपर हमला करने लगती है। इस भीड़ में एक पुलिसवाला भी नजर आ रहा है। यह पुलिसवाला किसी तरह बीजेपी नेता को भीड़ के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भीड़ बीजेपी नेता को पुलिसवाले से छुड़ा लेती है और फिर उनपर भीड़ हावी हो जाती है।

#WATCH I Maharashtra: Shiv Sena workers allegedly pour black ink on a BJP leader and forced him to wear a saree after the latter criticised Chief Minister Uddhav Thackeray, in Solapur pic.twitter.com/gdtL9gChT1

— ANI (@ANI) February 7, 2021