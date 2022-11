Bharat jodo Yatra: महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ कदमताल करते दिखे आदित्य ठाकरे, कांग्रेस बोली- दक्षिण के 4 सूबों में पीएम की मौजूदगी से दिख रहा यात्रा का असर

Bharat jodo Yatra: महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे कदमताल करते नजर आए।

Maharashtra: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram