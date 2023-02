Pune: खाने के साथ फ्री सूप देना दुकानदार को पड़ा भारी, दो ने किया अटैक, अस्पताल में भर्ती

Maharashtra: दुकानदार पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ भालेराव और दिग्विजय गजारे के रूप में हुई है।

Maharashtra Pune: पुणे में दुकानदार पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों की पुलिस ने की पहचान। (फाइल फोटो)

Maharashtra: महाराष्ट्र के पुणे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के खड़की इलाके में एक दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। उसका कसूर केवल इतना था कि उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फ्री में सूप देना शुरू किया था, जो उसके प्रतिस्पर्धियों को नागवार गुजरा। घटना खड़की चौपाटी क्षेत्र में सोमवार शाम को हुई थी, जबकि मंगलवार को खड़की थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़ित की पहचान मुलायम रामकृपाल पाल के रूप में की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि खड़की चौपाटी में एक भोजनालय के मालिक पाल ने हाल ही में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भोजन के साथ फ्री में सूप देना शुरू किया था। सिद्धार्थ भालेराव और दिग्विजय गजारे के रूप में पहचाने जाने वाले दो प्रतिस्पर्धियों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि यह उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपी पाल से सूप फ्री देने की पेशकश को खत्म करने के लिए कह रहे थे, लेकिन पाल ने इसे जारी रखा। इसके बाद सोमवार शाम करीब पांच बजे दोनों का पाल से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उसकी पिटाई की और धारदार चाकू से उसके सिर पर वार किया। पुलिस ने बताया कि पाल के सिर में गहरी चोट लगी है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खड़की थाना प्रभारी के वरिष्ठ निरीक्षक विष्णु तम्हाने ने गुरुवार को कहा कि हमने दो संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में कैटरिंग कंपनी के कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या वहीं एक अन्य मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से जुड़ा है। यहां बुधवार देर रात एक शादी समारोह में कैटरिंग कंपनी के एक कर्मचारी को चार लोगों के एक गुट ने कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने कहा कि डीजे और उसके सहायकों को खाने की प्लेट नहीं देने पर पीड़ित पर प्लास्टिक के टोकरे से हमला किया गया। मृतक की पहचान दिल्ली के किराड़ी इलाके के रहने वाले संदीप ठाकुर के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक मामले में दो लोगों को पकड़ा गया है और अन्य को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार, उन्हें रोहिणी के जापानी पार्क में लड़ाई के बारे में रात 12.58 बजे पीसीआर कॉल मिली। एडिशनल डीसीपी (रोहिणी) डॉ रजनीश गर्ग ने कहा, ‘एक टीम मौके पर पहुंची और पाया गया कि ठाकुर को उसके दोस्त बीएसए अस्पताल ले गए थे। जहां उसकी मौत हो गई।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram