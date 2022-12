IAF Chopper Pune: पुणे में तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के चेतक हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, चालत दल सुरक्षित

IAF Chopper Pune: एयरफोर्स के पीआरओ विंग कमांडर आशीष मोघे (PRO Air Force Ashish Moghe ) ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

IAF chopper makes emergency landing in Pune। (सांकेतिक फोटो)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram