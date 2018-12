प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में लगभग 41 हजार करोड़ रुपए की आवासीय एवं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई स्थित एक निजी चैनल को इंटरव्यू देंगे जिसके बाद वो राजभवन में एक किताब ‘टाइमलेस लक्ष्मण’ का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही वो ठाणे जिले में ठाणे – भिवंडी – कल्याण मेट्रो रेलमार्ग-5 और दहीसर-मीरा भयंदर मेट्रो रेलमार्ग-9 का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नवी मुंबई शहरी नियोजन प्राधिकरण और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की आवासीय योजना का भी शुभारंभ करेंगे।

पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके दी गई जानकारी-

पीएम मोदी का कार्यक्रम पुणे जाने का भी है। वहां पर वो हिंजेवाड़ी और शिवाजी नगर के बीच प्रस्तावित तीसरी मेट्रो लाइन का शिलान्यास करेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन पुणे नगर निगम क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण नई मेट्रो नीति के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से किया जा रहा है। ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो रेलमार्ग-पांच की अनुमानित लागत 8,416 करोड़ रुपए है। 24.9 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर कुल 17 स्टेशन होंगे। पूरी प्रणाली 6 कोच की मेट्रो रेल के तहत तैयार की जाएगी। 2021 तक इस रास्ते से 2.29 लाख लोगों के रोजाना सफर करने की उम्मीद की जा रही है।

At a public meeting in Kalyan, the PM will lay the Foundation Stone of two important metro corridors. These are the Thane-Bhiwandi-Kalyan Metro; and the Dahisar-Mira-Bhayander Metro. The two corridors, once completed, will greatly facilitate public transport in the area.

