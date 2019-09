Mumbai Local Train: महाऱाष्ट्र के मुम्बई के पास शनिवार को लोकल ट्रेन से यात्रा कर रही एक गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया। महिला को तत्काल रेलवे के ठाणे जिले के एक रुपए (One Rupee) क्लिनिक में लाया गया। वहां उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया। बाद में महिला को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

शिवाजी टर्मिनस से थाणे जा रही थी महिला : महिला छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस से ठाणे जा रही थी। इस दौरान ट्रेन पर ही अचानक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे के अफसरों को दी। उनके निर्देश पर रेलवे के डॉक्टरों ने तुरंत महिला को अटेंड किया और उसे वन रूपी क्लिनिक में ले आए। यहां पर महिला और बच्चे का इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुआ।

National Hindi News 15 September 2019 LIVE Updates: देश और दुनिया के खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Maharashtra: A pregnant woman, travelling from Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus to Thane station, gave birth to a child on-board a local train y’day. She was brought to Railway’s One Rupee Clinic at Thane railway station for emergency treatment where a doctor attended to her. pic.twitter.com/u1UDwasrb8

— ANI (@ANI) September 14, 2019