महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा है। खबर है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद टूटकर पाला बदल सकते है। कई सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय देशमुख ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की थी जो शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हैं। इससे एक दिन पहले, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के नौ लोकसभा सदस्यों में से केवल चार ही व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे।
वहीं, अब ‘ऑपरेशन टाइगर’ पर केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा, “ऑपरेशन टाइगर मूल रूप से पार्टी नेतृत्व द्वारा ही चलाया जा रहा है। समस्या सभी सांसदों और विधायकों के प्रति नेतृत्व के रवैये में निहित है। उन्हें बार-बार संदेह की नजर से देखा जाता है और उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। जैसे कि कुछ लोगों से बात न करने, उनसे न मिलने या यहां तक कि किसी के घर पर डिनर के निमंत्रण को ठुकराने के लिए कहना। वे इससे तंग आ चुके हैं और बेहद नाराज हैं।”
प्रतापराव ने आगे कहा, “सांसदों और विधायकों में भारी असंतोष है। उन्हें बार-बार बुलाया जाता है और परेशान किया जाता है। नेतृत्व उनसे कहता है कि जो रहना चाहते हैं वे रह सकते हैं और जो नहीं रहना चाहते वे जा सकते हैं। इस तरह की टिप्पणियों ने भारी असंतोष को हवा दी है जो किसी भी पल भड़क सकता है।”
शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखने वालों के लिए दरवाजे खुले- प्रताप सरनाइक
शिवसेना (यूबीटी) खेमे में उथल-पुथल के बीच, प्रतिद्वंद्वी शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। सरनाइक ने कहा कि जो कोई भी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के आदर्शों और उपमुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखता है, उसका स्वागत है। प्रताप सरनाइक ने आगे कहा, ”अगर सांसद और विधायक जैसे जन-प्रतिनिधि अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा करना चाहते हैं तो उनके लिए शिवसेना के दरवाज़े खुले हैं। अगर वे भविष्य में कभी ऐसा सोचते हैं, तो हम उन्हें प्राथमिकता देंगे।”
‘पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य उद्धव ठाकरे के साथ’
वहीं, दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने कहा है कि पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पार्टी नेता संजय राउत ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा, ”शिवसेना के सभी सांसद एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे।” रविवार को उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए जबकि ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ऑनलाइन शामिल हुए।
संजय राउत ने बताया कि संजय जाधव ने ठाकरे से फोन पर बात की। यवतमाल-वाशिम के सांसद देशमुख ने कहा कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जिसके बाद सोमवार को दिल्ली में उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की, जिससे उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गईं।
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