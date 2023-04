जूते पोंछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं… उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर शिंदे का पलटवार, बोले- पाखंड के चश्मे से दुनिया नहीं दिखती

हाल ही में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे-फडणवीस सरकार कुछ दिनों में गिर जाएगी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram