Maharashtra Politics: उद्धव के विदेश जाते ही एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार, बीजेपी बोली- राजनीतिक नहीं…’

Sharad Pawar Meets Eknath Shinde: शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं।

Maharashtra Politics: एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। (फोटो सोर्स: File/एक्सप्रेस)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram