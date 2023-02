Maharashtra Politics: ठाकरे के नुकसान में पवार का फायदा! नाप-तोल कर बयान दे रहे NCP के नेता, दो धारी स्ट्रैटजी पर कर रहे काम

महाराष्ट्र की बदलती राजनीति में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भाग्य में गिरावट ने उसके महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन के सहयोगी एनसीपी के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत किया है।

सांगठनिक रणनीति और कार्यक्रमों में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी कांग्रेस और उद्धव शिव सेना दोनों से आगे है। (Express Photo)

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के प्रमुख और मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे की किस्मत कमजोर होने के साथ ही एनसीपी की निगाहें महाविकास अघाडी के भीतर और महाराष्ट्र विधानसभा में शीर्ष स्थिति पर हैं। वह लंबे समय से इसका इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र की बदलती राजनीति में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भाग्य में गिरावट ने उसके महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन के सहयोगी एनसीपी के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत किया है। शिवसेना के विभाजन ने उद्धव से विपक्ष का पद भी छिना साल 2022 में शिवसेना के विभाजन ने न केवल उद्धव ठाकरे से प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री का पद छीन लिया था, बल्कि इसने महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिनिधियों के मामले में उनकी पार्टी को चौथे नंबर पर ला दिया था। इसका साफ मतलब था कि शिवसेना (यूबीटी) के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना खो गई थी। विपक्ष के नेता (LoP) एक ऐसी भूमिका बदले में NCP को चली गई। अजित पवार इस पद के लिए उत्साह के साथ सामने भी आ गए।

