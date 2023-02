Maharashtra Politics: MNS ने बीजेपी को दी खुश होनी की वजह, कसाबा में किया समर्थन का ऐलान, वजह भी बताई

बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चिंचवड़ से अश्विनी जगताप को उम्मीदवार बनाया है। वहीं हेमंत रसाने को कस्बा विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है।

MNS Chief Raj Thackeray (Photo- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram