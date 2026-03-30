शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार लगातार पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन दुर्घटना में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसमें कोई साज़िश है। इस बीच रोहित पवार ने इंडियन एक्सप्रेस के मुंबई ऑफ़िस में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने अजित पवार की मौत की आपराधिक जांच के लिए FIR दर्ज होने में हो रही देरी पर बात की। रोहित पवार ने विपक्ष की बिखरी हुई हालत पर भी बात की और बताया कि 2029 से पहले उन्हें क्या अलग करना चाहिए।

पढ़िए सवाल-जवाब

सवाल: ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी ने दोनों एनसीपी गुटों के विलय को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इस बारे में आपकी क्या राय है?

रोहित पवार: विलय तो इस मामले का सिर्फ़ एक पहलू है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस पर चर्चा हो ही क्यों रही थी। अजित दादा ने 18 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और (शरद) पवार साहब ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला-पोसा। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही गहरा और भावनात्मक था। अलग होने का फ़ैसला बहुत मुश्किल था, जो कई वजहों से लिया गया था। विधानसभा चुनावों के बाद सबसे पहले उन्होंने ही यह बात कही थी कि हमें फिर से एक हो जाना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक रूप से अब वह और ज़्यादा अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यह भी लगता था कि उनकी पार्टी के कुछ लोग वैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। सिर्फ़ उन्हें और हमें ही ठीक-ठीक पता था कि शर्तें क्या हैं कि क्या हम BJP गठबंधन के तहत उनकी पार्टी में शामिल होंगे, या फिर वह बाहर आकर बीजेपी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे। अब जब वह नहीं रहे, तो यह सवाल ही नहीं उठता। वह जज़्बाती रिश्ता जो हमें एक साथ जोड़े हुए था, अब टूट चुका है।

सवाल: विलय हो या न हो, क्या आपको लगता है कि NCP के दोनों गुट कुछ खास मुद्दों पर एक साथ आ सकते हैं? या फिर उनके बीच सुलह की सारी गुंजाइशें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं?

रोहित पवार: मुझे नहीं लगता कि अगले दो-तीन सालों में हम दोनों गुट फिर से एक साथ (विलय) हो पाएंगे। हां, अगर किसी खास मुद्दे पर सहयोग की बात हो, तो ऐसा हो सकता है। मान लीजिए, अगर हम गैस की सप्लाई में कमी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं और सुनेत्रा ताई या एकनाथ शिंदे साहब बीजेपी के ख़िलाफ़ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे।

सवाल: बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि आप अकेले ही यह लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता (अजित पवार की मौत की जांच की आपकी मांग पर) खुलकर आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं?

रोहित पवार: अगर हम इसे एक पार्टी के तौर पर करेंगे, तो इसे एक राजनीतिक मुद्दा माना जाएगा। जहां तक शरद पवार की बात है, वे ज़्यादातर मीडिया से दूर ही रहे हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं, तो वे अपना इरादा साफ़ कर देते हैं और वे ऐसे इंसान हैं जिन पर किसी का दबाव नहीं चलता। दूसरे नेताओं ने भी अपने-अपने तरीके से मेरा साथ दिया है, जैसा कि उनके बयानों से पता चलता है। लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो सिर्फ़ इसलिए पीछे हट जाए कि दूसरे लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे लोगों का भी साथ मिला हुआ है, जिसके बिना न तो मीडिया इस मुद्दे को उठाता और न ही सरकार पर कोई दबाव बनता।

सवाल: लेकिन क्या आप यह नहीं चाहते कि आपकी पार्टी के नेता भी इस मुद्दे पर आपकी तरह ही ज़ोर-शोर से अपनी बात रखें?

रोहित पवार: यह मुद्दा बहुत ही अहम और पेचीदा है। जब तक आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक आप इस पर कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप बिना पूरी जानकारी के कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है कि आप इस मुद्दे को गलत दिशा में ले जाएँ। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा है, और बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो किसी भी तरफ़ से बोलने का जोखिम उठाना चाहते हैं। मैं दिल्ली में राहुल गांधी से मिला था और हमारी लगभग 40 मिनट तक बातचीत हुई। एक पायलट होने के नाते, वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि हवाई जहाज़ कैसे काम करते हैं। विस्तार से चर्चा करने के बाद, उन्होंने एक बहुत ही अहम बात उठाई, आख़िर FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में उस नेता के लिए FIR दर्ज नहीं की जा रही है जिसने 40 साल तक राज्य की सेवा की है, तो फिर किसी दूसरे राज्य में जाकर न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई जाती?

सवाल: तो फिर आपने आगे बढ़कर कर्नाटक में ‘ज़ीरो FIR’ दर्ज करवा दी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शायद पसंद नहीं आई।

रोहित पवार: मुख्यमंत्री को ‘ज़ीरो FIR’ के बारे में कुछ गलतफ़हमी थी, लेकिन मैंने उन्हें सारे दस्तावेज़ दिखाए और सारे नियम-कानून समझाए। अगर कर्नाटक खुद ही इस मामले की जांच करता, तो वह गलत होता। इसके बजाय उन्होंने यह मामला महाराष्ट्र के DGP को सौंप दिया। मैंने सीएम से यह भी पूछा कि यह मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा गया? उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाएगा और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर ली है और अब वे जांच रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर वे AAIB (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो) की रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे हैं, तो वह DGCA के तहत होने वाली एक तकनीकी जांच है, जिसमें यह देखा जाता है कि क्या गड़बड़ी हुई थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। CBI और CID आपराधिक मामलों की जांच करती हैं। इन दोनों को एक ही समझना, जांच के स्वरूप को लेकर भ्रम की स्थिति दर्शाता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वीके सिंह (दिल्ली स्थित VSR एविएशन के निदेशक, जो उस विमान का प्रबंधन करते थे जिसमें अजित पवार सवार थे) और उनकी कंपनी के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ निजी संबंध हैं, और उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे मामले में किसी आपराधिक पहलू की आशंका पैदा होती है। अगर FIR दो या तीन दिनों के भीतर दर्ज कर ली गई होती, और अगर सीएम और उपमुख्यमंत्री ने न्याय दिलाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया होता, तो यह मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। जांच में हुई देरी सही तरीके से जांच न होना और विमानन कंपनी को कथित तौर पर संरक्षण दिए जाने की बात ने ही गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।

सवाल: परिवार (सुनेत्रा पवार, पार्थ, जय) क्या वे इस मामले में आपके साथ हैं?

रोहित पवार: उनके गुजरने के बाद शुरुआती 13 दिनों में मैं उनसे मिला और उन्हें बताया कि मुझे कुछ शक हैं और मैं इस बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा। उन्होंने मुझे अपनी मंज़ूरी दे दी। बाद में जय ने भी मुझे फ़ोन किया और ट्वीट भी किया। उन्हें भी एक प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और मुझे नहीं पता कि क्यों।

सवाल: लेकिन क्या आप ऐसी जांच के लिए तैयार हैं जिसका नतीजा यह निकले कि इसमें कोई साज़िश नहीं थी? शायद यह कोई मानवीय भूल या लापरवाही थी?

रोहित पवार: मेरी बस एक ही मांग है एक पारदर्शी जांच। अगर कोई साज़िश नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन बिना जांच के हम इस संभावना को कैसे खारिज कर सकते हैं? अब तक न तो कोई FIR दर्ज हुई है और न ही CID जांच शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ़ आपराधिक पहलू की जांच करनी होती है, तकनीकी बारीकियों की नहीं। बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI जांच का प्रस्ताव भेजा था और केंद्र सरकार ने अगले ही दिन उसे मंज़ूर कर लिया। अजित दादा के हादसे को लगभग 58 दिन बीत चुके हैं। राज्य सरकार ने 42 दिन पहले अपना प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आज तक उसे मंज़ूरी नहीं मिली है। शक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दो महीनों में मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे खुद पर ही शक होने लगा है कि क्या मैं सही पेशे में हूं। इतनी गंदी राजनीति हुई है। अशोक खरात के मामले में (नासिक के एक ‘बाबा’ को महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था), एक SIT बनाई गई थी और 10 दिनों के अंदर ही बहुत कुछ सामने आ गया था। यह एक अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में जांच शुरू होने में ही दो महीने लग गए।

(यह भी पढ़ें- केरल चुनाव में भी शरद पवार और अजित पवार गुट आमने-सामने)

महाराष्ट्र के बाद केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुट (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एसपी) व अजित पवार के गुट वाली एनसीपी) आमने-सामने होंगे। पढ़ें पूरी खबर