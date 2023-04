Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में टूटने की कगार पर MVA! शरद पवार और नाना पटोले के बयान ने मचाई खलबली, उद्धव गुट फिर भी कर रहा यह दावा

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ‘जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे… किसी के मन में क्या है ये हमारा सवाल नहीं है।’

Maharashtra Political Crisis: नाना पटोले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। (फाइल फोटो)

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के भविष्य पर संकट के बादल दिख रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन लेकर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल होगी या नहीं, ये नहीं पता। आगे अघाड़ी रहेगी की नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई: शरद पवार एमवीए पार्टियां 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगी या नहीं, इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, ‘आज हम महा विकास अघाड़ी का हिस्सा हैं और साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही से ही क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं। सीट बंटवारे का मुद्दा है। पार्टियों की समस्याएं हैं। आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई। मैं आपको इस बारे में कैसे बता सकता हूं। 2024 का विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे: संजय राउत शरद पवार के बयान के बाद शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि अघाड़ी रहेगी और 2024 में हम साथ चुनाव लड़ेंगे। राउत ने कहा ‘महा विकास अघाड़ी रहेगी। पवार साहब ने जो कहा है उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे। उसमें शरद पवार की भूमिका पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।’ नाना पटोले बोले- किसी के मन में क्या यह हमारा सवाल नहीं NCP प्रमुख शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ‘भाजपा के खिलाफ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर लड़ना कांग्रेस की भूमिका है। गठबंधन में शामिल लोगों की भूमिका अलग हो सकती है। लोकतंत्र खतरे में है, किसान संकट में है, किसान महंगाई से परेशान है, जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे… किसी के मन में क्या है ये हमारा सवाल नहीं है।’ अजित पवार ने क्यों ली मंत्री पद की शपथ: नाना पटोले शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अजित पवार पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर वह नाखुश थे तो उन्हें 2010-14 की कांग्रेस नीत पृथ्वीराज चव्हाण सरकार से अलग हो जाना चाहिए था। पटोले ने अजित पवार के बयान कि वह ‘100 प्रतिशत मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे’, पर परोक्ष रूप से पलटवार करते हुए कहा कि अगर NCP नेता के पास 145 विधायकों का बहुमत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘अजित पवार 2010 से 2014 तक कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व सरकार में शामिल थे। यदि वह मजबूर थे तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ क्यों ली? पृथ्वीराज चव्हाण हमारे नेता हैं और हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि अजित पवार उनके बारे में ऐसा कहेंगे।’ पटोले ने कहा, ‘अगर अजित पवार कांग्रेस-एनसीपी सरकार में नाखुश थे तो उन्हें उसे तब ही छोड़ देना चाहिए था।’ अजित पवार, नवंबर 2010 से सितंबर 2014 तक पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में डिप्टी सीएम थे। मुख्यमंत्री पद के संबंध में अजित पवार के बयान को लेकर सवाल पर पटोले ने कहा कि अगर कोई नेता राज्य का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा पाल रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पटोले ने कहा, ‘अगर अजित पवार के पास 145 विधायकों (महाराष्ट्र विधानसभा में 288 में से) का बहुमत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए।’ https://www.jansatta.com/blank.html

