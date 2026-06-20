महाराष्ट्र में परभणी जिले के यशवाड़ी गांव में शनिवार दोपहर हनुमान मंदिर की छत का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। यह गांव मानवत मार्ग पर स्थित है और छत्रपति संभाजीनगर से करीब 190 किलोमीटर दूर है। एक अधिकारी ने बताया कि मंदिर के सभा-मंडप (बाहरी हॉल) की छत का हिस्सा करीब अपराह्न साढ़े तीन बजे गिर गया। पुलिस और जिला प्रशासन ने अपनी टीमें भेज दी हैं और बचाव अभियान जारी है। अब तक करीब 25 लोगों को मलबे के नीचे से बाहर निकाला जा चुका है।

वहीं पुलिस ने बताया कि इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शनिवार होने के कारण मंदिर में भक्तों की भीड़ थी।

परिसर में मची चीख पुकार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में 8 से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं शुरुआत में करीब 40 लोग मलबे के अंदर दब गए थे। हालांकि प्रशासन की मशक्कत के बाद 25 लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद परिसर में चीख पुकार मच गई। इस दौरान प्रशासन के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया।

आज शनिवार का दिन है और हनुमान मंदिर है, ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर के सभा मंडप के नीचे बड़ी संख्या में लोग पूजा और दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। तभी अचानक मंडप का पिलर टूट गया और छत भक्तों के ऊपर गिर गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ गया है, जिसमें लोग चीख पुकार मचाते सुनाई दे रहे हैं। वहीं कई लोग बचाव अभियान में जुटे हुए हैं।

यह भी पढ़ें- कोल्हापुर में अमित शाह बोले- इस देश में वही रहेगा, जिसका जन्म यहां हुआ

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। इस देश में वही रहेगा, जिसका जन्म यहां हुआ है। बाकि लोगों को हिंदुस्तान से चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा। इस दौरान शाह ने उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और टीएमसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार इनको मंसबों को कामयाब नहीं होने देगी। पढ़ें पूरी खबर