महाराष्ट्रः रिक्शे से टक्कर के बाद कुएं में जा गिरी बस, 20 की मौत

महाराष्ट्र के नासिक जिले में मंगलवार को राज्य परिवहन की एक बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां सड़क किनारे स्थित कुएं में गिर गईं। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी महाराष्ट्र के जिले में मालेगांव-देओला सड़क पर मेशी फाटा पर शाम करीब चार बजे हुई दुर्घटना में 18 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि सवारियों से खचा-खच भरी राज्य परिवहन की बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में अधिकतर घायल बस की सवारियां हैं।

उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बस ऑटो को घसीटकर सड़क किनारे स्थित कुएं में ले गई और दोनों गाड़ियां कुएं में गिर गईं। नासिक ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया, ‘‘कुएं में से कम से कम 20 शवों को निकाला गया है और घायलों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ’’ उन्होंने बताया, ‘‘ हम पंपों की मद्द से कुएं से पानी निकाल रहे हैं ताकि यह देख सकें कि क्या और मुसाफिर अब भी कीचड़ में फंसे हुए हैं?’’

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस धुले जिले से नासिक के कल्याण जा रही थी, जबकि ऑटो विपरीत दिशा से आ रहा था। पुलिस ने बताया कि बस को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच एमएसआरटीसी ने देर शाम जारी विज्ञप्ति में कहा कि इस घटना के लिए पहली नजर में चालक की गलती लगती है।

अभी यह साफ नहीं है कि मृतकों में बस चालक शामिल है या नहीं। परिवहन मंत्री और एमएसआरटीसी के अध्यक्ष अनिल परब ने दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च एमएसआरटीसी उठाएगा।

Maharashtra: A bus and a rickshaw fell into a well after ramming into each other, in Deola area of Nashik. Rescue operation underway. More details awaited. pic.twitter.com/8HQzagzDye

— ANI (@ANI) January 28, 2020