महाराष्ट्र में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। महाराष्ट्र में शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के 50 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया। मनोज कुमार शर्मा को मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) नियुक्त किया गया है।

गृह विभाग के आदेशानुसार, मुंबई की संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम का तबादला राज्य के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के रूप में किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) के पद पर तैनात किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल कुंभारे का तबादला संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) के पद पर हुआ है।

राजेश प्रधान मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के प्रमुख

आदेश के मुताबिक, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के संयुक्त पुलिस आयुक्त निशित मिश्रा और संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) जय कुमार को विशेष पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के रूप में पदोन्नत किया गया है। दत्ता कराले, प्रवीण पडवाल, मनोज शर्मा और सुवेज हक सहित विशेष पुलिस महानिरीक्षक रैंक के सात अधिकारियों का तबादला नए पदों पर किया गया है। वर्ष 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश प्रधान मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के प्रमुख होंगे। मनोज कुमार शर्मा को मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) नियुक्त किया गया है, जिनके संघर्ष की कहानी पर फिल्म ”12th फेल” बनी थी।

इसके अलावा विनायक देशमुख को संयुक्त पुलिस आयुक्त, विधि मामलों के रूप में, ज्योति प्रिया सिंह को विशेष पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, अनली कुंभारे को संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), मुंबई के रूप में और सत्य नारायण चौधरी को संयुक्त पुलिस आयुक्त, बाहटुक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बीजेपी नेता के पति का प्रमोशन

वहीं, आईपीएस दीपक सकोरे को शुक्रवार को नवी मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। दीपक सकोरे महाराष्ट्र की राज्य मंत्री मेघना सकोरे-बोर्डीकर के पति हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नवी मुंबई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के पद पर कार्यरत दीपक सकोरे को संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नेता मेघना सकोरे बोर्डीकर लोक निर्माण (सार्वजनिक उपक्रम), ऊर्जा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभागों की राज्य मंत्री हैं।

अन्य तबादलों में, नवी मुंबई के जोन (तीन) के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रशांत मोहिते का तबादला छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। साल 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी और मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) एस जयकुमार को महाराष्ट्र के ‘फोर्स-1’ का विशेष महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद सुवेज़ हक मुंबई के नये संयुक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) होंगे।

कौन हैं पद्मा जायसवाल, केंद्र ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर किया बर्खास्त

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए केंद्र ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2003 बैच की आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल को बर्खास्त कर दिया है। यह किसी सेवारत आईएएस अधिकारी के खिलाफ इस तरह के सख्त एक्शन का दुर्लभ मामला है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)