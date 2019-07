महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी के मुंबई प्रमुख सचिन अहीर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पार्टी की तरफ से इसे बड़ी उपलब्धि की तरह देखा जा रहा है।

सचिन अहीर बृहस्पतिवार को उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। एनसीपी छोड़ने वाले 47 वर्षीय पूर्व विधायक ने कहा कि राजनीति में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अहीर के शिवसेना में शामिल होने से मुंबई में शिवसेना के कमजोर होने की बात कही जा रही है।

यहां कैडर आधारित शिवसेना और एनसीपी के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहता है। हालांकि, यहां दशकों से दोनों दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता रही है। ऐसे में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सचिन अहीर के शिवसेना में शामिल होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सचिन अहीर का प्रयोग मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर में प्रचार के लिए करेंगे।

Maharashtra: Mumbai NCP president Sachin Ahir, joins Shiv Sena in the presence of party chief Uddhav Thackeray. pic.twitter.com/LWcP5SgUL5

— ANI (@ANI) July 25, 2019