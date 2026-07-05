महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून की बारिश के कारण एक और व्यक्ति की जान चली गई है। कुर्ला के नौपाड़ा इलाके में रविवार दोपहर एक पेड़ गिरने से 63 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई है। यह घटना मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच दोपहर 12.40 बजे घटी है।

मानसून की इस बारिश के कारण मुंबई का आम जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। बारिश के कारण कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर में निर्माणाधीन इमारत की एक दीवार गिरकर पास की एक इमारत की बहुमंजिला कार पार्किंग पर गिरी। हालांकि किसी के हताहत होने खबर नहीं है, लेकिन मलबे से कई खड़ी गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

सड़क किनारे खड़े थे युनुश

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के मुताबिक, पीड़ित की पहचान युनुश कुंडावाला के रूप में हुई है, सड़क किनारे एक दुकान के पास खड़ा था, तभी अचानक बारिश और तेज हवा के कारण एक पेड़ जड़ से उखड़कर दुकान पर गिर गया और वे उसके नीचे दब गए। स्थानीय निवासियों और आपतकालीन कर्मचारियों ने उसके बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, लेकिन स्थानीय अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ढहने के समय सड़क पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। युनुश कुंडावाला की मौत हो गई, वहीं कुछ राजगीर बाल-बाल बच गए।

एक हफ्ते में तीसरी मौत

मुंबई में एक ही सप्ताह के अंदर पेड़ गिरने से हुई यह दूसरी मौत है, और पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में यह तीसरी मौत है। 30 जून को चेंबूर में एक विशाल पीपल का पेड़ उखड़कर बच्चों को घर ले जा रही स्कूल बैन पर गिर गया, जिससे 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई। 2 जुलाई को 55 वर्षीय असलम इसाक शेख की मौत हो गई, जब वह एक खुले मैनहोल में गिर गए, जहां नगर निगम के कर्मचारी मानसून से पहले की मरम्मत का काम कर रहे थे।

कई जिलों के लिए रेड अलर्ट

आईएमडी ने भारी बारिश के मद्देनजर मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में लगातार दूसरे दिन 24 घंटे के भीतर 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बीएमसी के मौसम प्रणाली के अनुसार, मुंबई के पूर्वी उपनगरों में 217 मिमी बारिश हुई, जबकि द्वीप शहर में 194 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 186 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राजधानी के साकीनाका इलाके में खैरानी रोड पर 60 वर्षीय एक शख्स की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें