Maharashtra Bandh Live Update: हिंसक हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन, तीन ने की खुदकुशी की कोशिश, भीड़ ने फूंकी गाड़ी

औरंगाबाद के गंगापुर में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मराठा क्रांति के कार्यकर्ता विरोध में सिर मुंडवा रहे हैं। मराठा समुदाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है।

Maharashtra: Maratha Kranti Morcha workers tonsured their heads in Aurangabad's Gangapur during their protest demanding reservation for Maratha community in govt jobs & education. pic.twitter.com/OT8KnMWCXP