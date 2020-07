किसानों को दिया गया बीज नहीं अंकुरा तो आपा खो बैठे MNS कार्यकर्ता, कृषि विभाग के दफ्तर में घुस की तोड़फोड़, मचाया उपद्रव

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार (14 जुलाई, 2020) को लातूर में कृषि विभाग के सह-निदेशक के कार्यालय में तोड़फोड़ की। दरअसल एमएनएस कार्यकर्ता किसानों को दिए कुछ बीज अंकुरित नहीं होने के बाद शिकायती आवेदन देने गए थे। एएनआई द्वारा जारी वीडियो में पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यालय में कांच की खिड़कियां, फर्नीचर और वहां रखे डेस्कटॉप को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए नारेबाजी भी की गई।

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ एमएनएस कायकर्ता कार्यालय में दाखिल हुए। नारेबाजी करते हुए उन्होंने कुर्सियां उठाईं और कांच के सभी शीशे तोड़ दिए। मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने की बात कही है।

पुलिस इंस्पेक्टर संजय पवार ने बताया कि कुछ बीज अंकुरित नहीं हुए। इसलिए कुछ मनसे कार्यकर्ता कृषि विभाग के कार्यालय में इस संबंध में अनुरोध देने आए। उन्होंने नारे लगाए और वहां तोड़फोड़ की। शिकायत दर्ज कर ली गई है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मामले में प्रकाश में आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर यूजर्स रेंजर @IAmTheRanger लिखते हैं, ‘एक छोर पर हमारे पास सीएम उद्धव ठाकरे हैं जो कुछ नहीं करते, दूसरे छोर पर मनसे हैं जो सबकुछ करते हैं। मगर मनसे तब सो रही थी जब साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। रक्त तब उबलता नहीं था, एक बीज के लिए उनका रक्त उबल रहा था।’

सुनिल @sun_hwr लिखते हैं, ‘राजनीति और गुंडई कब तक चलेगी। जो भी नुकसान हुआ इसी पार्टी से वसूलना चाहिए क्योंकि ये पैसा आम लोगों की मेहनत की कमाई (टैक्स) का है इन सबके पोस्टर सड़कों पर लगाने चाहिए उत्तर प्रदेश से सीख लेकर अपने राज्य के नागरिकों के प्रति न्याय करना चाहिए।’

#WATCH Maharashtra: Some Maharashtra Navnirman Sena (MNS) workers vandalised the office of co-director of Agriculture department in Latur when they had gone to submit an application after some types of seeds, distributed among farmers, allegedly failed to germinate. (14.07) pic.twitter.com/IAOuPZah7h

— ANI (@ANI) July 16, 2020