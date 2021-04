महाराष्ट्रः अस्पताल का खाना चेक करने पहुंचे मंत्री, कॉन्ट्रैक्टर को जड़ दिया थप्पड़

महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू ने अकोला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में रोगियों को दिए जा रहे भोजन की संभवत: खराब गुणवत्ता को लेकर इसकी आपूर्ति करने वाले एक ठेकेदार को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। यह कथित घटना सोमवार शाम को हुई, जब अकोला जिले के प्रभारी मंत्री कडू ने अस्पताल का औचक दौरा किया।

एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कडू को ठेकेदार को कथित तौर पर थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। अस्पताल के दौरे के दौरान कडू ने रोगियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की जांच की, जिसमें कोविड-19 से पीड़ित मरीज भी शामिल थे और वह यह पता चलने पर नाराज हो गए कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कथित तौर पर खराब थी।

Maharashtra Minister Bacchu Kadu slaps a employee in a government hospital ( Akola ) What ever may be the case, Is a minister allowed to slap anyone?

Power seems to have gone to the heads of some people pic.twitter.com/trIJHriJKn

— Sardar Lucky Singh