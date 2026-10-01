महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। राणे ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि अभिजीत दीपके के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई पोस्ट में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नीचे कॉकरोच दिखाए गए हैं।

राणे ने पूछा कि क्या वे (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलन के नाम पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहते हैं?

राणे ने कहा कि अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे कॉकरोच को दिखाया। राणे ने कहा कि इसका मतलब है कि उन्होंने उन मावलों को कॉकरोच के तौर पर दिखाया, जो स्वराज के लिए लड़ने में शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।

नितेश राणे ने कहा कि उन्हें अभिजीत दीपके या सौरव दास से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें उनके उन कामों से आपत्ति है जिनके तहत जेल में बंद उमर खालिद और राष्ट्र-विरोधी ताकतों का समर्थन किया जाता है।

फायरब्रांड हिंदू नेता माने जाने वाले राणे ने कहा कि ये वे लोग हैं, जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाना चाहते हैं या शरिया कानून लागू करना चाहते हैं।

ठाकरे ब्रदर्स की रैली पर क्या कहा?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) के मुखिया उद्धव ठाकरे की चार अक्टूबर की प्रस्तावित संयुक्त रैली पर राणे ने दोनों नेताओं की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भाषा ‘राष्ट्रविरोधी ताकतों’ जैसी हो गई है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर राणे ने सवाल उठाया और कहा कि यदि ऐसा होता तो बीजेपी को 400 से अधिक सीट मिलतीं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की विपक्ष की मांग पर राणे ने आरोप लगाया कि ऐसी मांग तभी की जा रही है जब इन राजनीतिक दलों को चुनावी हार का सामना करना पड़ा है।

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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीजेपी 2 अक्टूबर से मुंबई में प्रदर्शन शुरू करेगी और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।