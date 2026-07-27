महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने लाड़की बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे उन्हें हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये का पूरा पैसा अपनी शॉपिंग में खर्च न करें। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहिन योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जिनके परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले और कुछ अन्य कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी इस योजना से बाहर हैं।

वाशिम जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में तटकरे ने कहा, “लाभार्थियों (महिलाओं) को उन्हें मिलने वाले 1,500 रुपये पूरी तरह से शॉपिंग पर खर्च नहीं करने चाहिए, बल्कि इस पैसे का एक हिस्सा बचाना चाहिए।”

…पूरी रकम शॉपिंग पर खर्च न करें

तटकरे ने आगे कहा, “हम सभी लाभार्थी महिलाओं से कह रहे हैं कि वे पूरी रकम शॉपिंग पर खर्च न करें। पैसे बचाकर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), बैंकों या सहकारी समितियों में रखें और उनका समझदारी से इस्तेमाल करें। इससे आपको भविष्य में फायदा होगा।”

बाजार में बढ़ जाती है चहल-पहल…

तटकरे ने कहा कि दुकानदार उनसे पूछते रहते हैं कि लाड़की बहिन योजना का पैसा कब आएगा। उन्होंने कहा, “एक बार मैंने एक दुकानदार से पूछा कि क्या उसके परिवार में कोई लाभार्थी है। इस पर दुकानदार ने कहा कि जिस दिन लाड़की बहिन योजना का पैसा जमा होता है, अगले ही दिन बाजार में चहल-पहल बढ़ जाती है।”

इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में खबर दी थी कि लाड़की बहिन योजना से 92 लाख से अधिक लाभार्थियों को हटा दिया गया है। इसकी मुख्य वजह यह थी कि लगभग 62 लाख महिलाओं ने इलेक्ट्रिक नो योर कस्टमर (eKYC) प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था। सत्यापन की प्रक्रिया में पता चला था कि हजारों ऐसी महिलाओं की पहचान की गई जो इस योजना के तहत अपात्र थीं। इनमें वे महिलाएं शामिल थीं जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा थी।

इसके अलावा करीब 29,000 पुरुषों का भी नाम इस योजना में जोड़ दिया गया था। इस बारे में पता चलने पर उन्हें हटा दिया गया।

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