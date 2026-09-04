महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सरकार और आंदोलनकारी मनोज जरांगे के बीच टकराव की स्थिति तक पहुंच गया है। जालना के अंतरवाली सराटी में जरांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है और सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बावजूद उन्होंने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। अब उन्होंने सरकार को 11 सितंबर तक का वक्त दिया है। मांगें पूरी नहीं हुईं तो 12 सितंबर को मुंबई पहुंचकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है।

गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड और विधायक मकरंद पाटील जरांगे से मिलने पहुंचे। सरकार ने उनकी खराब होती सेहत का हवाला देते हुए अनशन खत्म करने या कम से कम स्थगित करने की अपील की। साथ ही मराठा समुदाय की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया।

सरकार का दावा- करीब 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड की पहचान हुई

महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा दावा कुनबी रिकॉर्ड को लेकर है। उसके मुताबिक करीब 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड की पहचान की जा चुकी है। पात्र लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड के आधार पर योग्य मराठों को प्रमाणपत्र दिलाने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

लेकिन यहीं से दोनों पक्षों के बीच असली अंतर सामने आता है। सरकार जिस प्रक्रिया को बड़ी प्रगति मान रही है, जरांगे उसे आंदोलन खत्म करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं मान रहे। उनका कहना है कि जब तक मराठा समुदाय की सभी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक अनशन जारी रहेगा।

जरांगे ने पात्र मराठों से शुक्रवार से कुनबी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की अपील भी की है। उनका कहना है कि जिन परिवारों का संबंध चिन्हित कुनबी रिकॉर्ड से साबित होता है, वे पारिवारिक, रक्त और वंश संबंधों के आधार पर प्रमाणपत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आवेदन में अड़चन आने पर जिला कलेक्टर से संपर्क करने को कहा है।

कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में आता है और उसे आरक्षण का लाभ मिलता है। इसलिए जरांगे की रणनीति का अहम हिस्सा पात्र मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र दिलाने से जुड़ा है। उनका जोर है कि रिकॉर्ड के आधार पर पात्र परिवारों को प्रमाणपत्र के साथ वैधता प्रमाणपत्र भी मिलना चाहिए।

जरांगे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मराठा समाज के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर पानी और आईवी फ्लूइड लिया जा सकता है, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा जाएगा। गुरुवार रात उन्होंने इसे अपना आखिरी अनिश्चितकालीन अनशन बताते हुए अपनी बिगड़ती सेहत का भी जिक्र किया।

अब गेंद सरकार के पाले में है। 11 सितंबर की डेडलाइन नजदीक है और जरांगे के 12 सितंबर को मुंबई कूच के ऐलान ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अगर समय रहते कोई ठोस फार्मूला नहीं निकलता, तो अंतरवाली सराटी से शुरू हुआ आंदोलन मुंबई की सड़कों तक पहुंच सकता है।

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महाराष्ट्र के नासिक जिले में चल रहे आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल 12वें दिन पहुंच गई है। इस दौरान गुरुवार रात को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जिले के ईदगाह ग्राउंड जाकर विरोध कर रहे आदिवासी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने वहां छात्रों से बातचीत की और उनकी परेशानियां सुनीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक