महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) के खंभे पर चढ़ गया, जिसके बाद बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। इसके कारण ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना 22 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे हुई, जिसके कारण ठाणे ज़िले में कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। आरोपी व्यक्ति प्लेटफॉर्म 1, 1A और 2 को बिजली सप्लाई करने वाले खंभे पर चढ़ गया था।

लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा असर

सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज़ से ठाकुरली और आंबिवली के बीच ‘डाउन लाइन’ पर बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे दो बाहरी ट्रेनें और तीन लोकल ट्रेनें रुक गईं। उन्होंने कहा, “उस व्यक्ति को खंभे से नीचे उतारने की कोशिशें जारी हैं।” उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारी और इमरजेंसी टीमें मौके पर मौजूद हैं।

पहले भी हुई थी घटना

सेंट्रल रेलवे की मुख्य लाइन पर लोकल सेवाओं में यह दिन की दूसरी बड़ी रुकावट थी। अधिकारियों ने बताया कि सुबह के समय बाहरी ट्रेनों की सेवाएं तब बाधित हो गईं, जब ठाणे ज़िले के खडावली रेलवे स्टेशन पर एक क्रेन का ज़िप वायर ऊपर से गुज़र रहे बिजली के तार में उलझ गया।

यह रुकावट कसारा-कल्याण सेक्शन में तब आई, जब प्लेटफॉर्म के विस्तार के काम के लिए सुबह 2.45 बजे से 4 बजे तक क्रेन के काम के लिए पहले से चल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि कल्याण और कसारा के बीच ट्रेनों की आवाजाही सुबह 6 बजे के बाद फिर से शुरू हो गई।

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वेस्टर्न रेलवे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अपने सब-अर्बन नेटवर्क पर 12 नई AC लोकल ट्रेन और तीन नई नॉन-AC ट्रेन शुरू करेगा। वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि नई AC ट्रेनें 11 मौजूदा नॉन-AC ट्रेनों की जगह लेंगी। उन्होंने बताया कि यह फैसला AC लोकल ट्रेनों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लिया गया। पढ़ें पूरी खबर