Maharashtra: महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पास, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले फडणवीस- कोई भी पक्ष नया दावा नहीं करेगा

Maharashtra Lokayukta Bill: महाराष्ट्र विधान सभा में महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित हो गया।

Maharashtra Legislative Assembly (Source- Express File Photo)

