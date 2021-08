महाराष्ट्र सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक अवॉर्ड लाने की घोषणा की है। यह अवॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को दिया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे समय में इस अवॉर्ड की घोषणा की है, जब केंद्र ने राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड का नाम बदलकर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज डी पाटिल ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा- “आईटी राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के रूप में, मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि एमवीए सरकार ने 20 अगस्त 2021 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार घोषित किया है।यह अवॉर्ड महाराष्ट्र में आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट संगठनों को प्रोत्साहित करेंगा”।

As the Minister of State for IT, Maharashtra, it fills my heart with pride to announce that MVA Govt. has declared an award on 20th August 2021 in the name of Late Shri. Rajiv Gandhi Ji to encourage organizations excelling in the IT sector in Maharashtra. #RajivGandhiAwards

