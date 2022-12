Maharashtra: अहमदनगर का नाम ‘अहिल्यादेवी नगर’ करना चाहती है शिंदे सरकार, जिला प्रशासन से प्रस्ताव भेजने को कहा

Maharashtra Government: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यादेवी नगर करना चाहती है।

Maharashtra Government: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। (फोटो सोर्स: File/ANI)

