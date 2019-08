Maharashtra floods: महाराष्ट्र के कई हिस्से पिछले कई दिनों से भीषण बाढ़ और बारिश की चपेट में है। राज्य में बाढ़ के चलते अबबक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सेना (Indian Army) और एनडीआरएफ (NDRF) ने मोर्चा संभालते हुए सैकड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है। बचाव दल में एनडीआरएफ के साथ इंडियन नेवी (Indian Navy) और वायुसेना (IAF) भी शामिल है। इसी बीच एक दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब एक बच्ची ने सेना के जवान के पास जाकर कहा- आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हो। इसके बाद जवान से बच्ची से हाथ मिलाया तो तो उसने भी पलटकर इसका जवाब सैल्यूट करते हुए दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं।

बच्ची ने किया जवान को सैल्यूट: दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बाढ़ प्रभावित सांगली के गांवबाग इलाके का बताया जा रहा है, जहां सेना के जवान रेस्क्यू के लिए तैनात हैं। इस जब रास्ते पर सेना के कुछ जवान खड़े होते हैं तो पास गुजर रही एक बच्ची दौड़कर जवान के पास आती है और कहती है- ‘आप बहुत अच्छा काम करते हो।’ यह सुनकर सेना का जवान बच्ची से तत्काल हाथ मिलाता है। जिसके बाद बच्ची पलटकर जवान को सैल्यूट करती है। यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

#WATCH A child salutes an Army personnel and tells him “aap bahut accha kaam karte ho”, during rescue operations in flood-hit Gaonbagh. #Maharashtra (Source- Defence PRO) pic.twitter.com/ym1RX7TKjA

— ANI (@ANI) August 11, 2019