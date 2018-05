गवर्नर के बंगले से काट ले गए पांच पेड़, जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र में गवर्नर के बंगले में चोरी का मामला सामने आया है। बदमाश उनके यहां से पेड़ काटकर चुरा ले गए। यह घटना सोमवार (30 अप्रैल) की है। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश पुणे स्थित राज भवन में घुसे थे, जहां उन्होंने पहले पांच चंदन के पेट काटे। फिर वे उन्हें चोरी कर फरार हो गए। गवर्नर चेन्नामनेनी विद्यासागर राव की ओर से इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है। मामले की जानकारी पर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

गवर्नर के घर हुई इस चोरी को उनके यहां सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। हुआ यूं कि गवर्नर के आवास पर बगीचे में माली आया हुआ था, जिसे चंदन के पेट कटे मिले। माली ने फौरन इस बारे में सुरक्षाकर्मियों को जानकारी दी। चंदन के पेड़ चोरी होने की बात मालूम पड़ने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई थी। चूंकि राज भवन के पास में ही पुलिस थाना भी मौजूद है।

Five sandalwood trees chopped and stolen from inside Raj Bhavan, the Pune residence of Maharashtra Governor Ch Vidyasagar Rao, on April 30. Police begin investigation pic.twitter.com/5l9RzyTogx

