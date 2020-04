महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित एक फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री जलगांव के भुसावल में स्थित है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल केंद्र की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इससे उठने वाली धुएं की लपटे पूरे आसमान में काफी दूर से ही दिखाई दे रहीं थी।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आग लगने के वीडियो बनाए। वीडियो में आग की लपटें और धुएं को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि हादसा कितना भयानक था। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है।

सूचना के अनुसार आग भुसावल के एमआईडीसी क्षेत्र के प्लाट संख्या 1-12 स्थित डिस्को इंटरप्राइजेज लिमिटेड में लगी। आग की वजह से करीब एक करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है।

#WATCH Maharashtra: Fire breaks out a company in Bhusawal of Jalgaon district. Four fire tenders are present on the spot. pic.twitter.com/FnnxgIu09o

— ANI (@ANI) April 26, 2020