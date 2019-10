Maharashtra Assembly Election 2019: हरियाणा के प्रत्याशियों का ऐलान करने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची (BJP Candidate List) जारी कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra CM Devendra Fadanvis) संघ के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर दक्षिण-पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल कोठरूड और मंत्री पंकजा मुंडे परली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में 125 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसके साथ ही सतारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी टिकट का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने सतारा से उदयनराजे भोसले को मैदान में उतारा है।

कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए पाटिल को मिला टिकटः कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन करने वाले राधाकृष्ण विखे पाटिल को शिर्डी से मौका दिया गया है। वहीं राज्य सरकार में मंत्री गिरिश महाजन को जामनेर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि टिकट वितरण के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव भी मुंबई पहुंचे थे।

