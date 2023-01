Mumbai: फेमस होने के लिए बनाया धीरूभाई अंबानी स्कूल को निशाना, फोन कर कहा- लगाया है टाइम बम

Maharashtra: मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में स्थित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली।

धीरूभाई अंबानी स्कूल (photo source- dais.edu.in)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram