महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने अचानक दिल्ली दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, शिंदे का अचानक दिल्ली आना कई सियासी चर्चाओं को हवा दे रहा था, क्योंकि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग को छोड़कर दिल्ली रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद शिंदे ने सभी सियासी अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है।

शिंदे के दिल्ली दौरे को लेकर सबसे पहले तो यही सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब ठीक हैं? अपने दिल्ली दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि शिवसेना का संगठन देश के अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिंदे ने बताया कि दिल्ली में पार्टी के राज्य अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक होने वाली है और इसीलिए वह दिल्ली आए हैं। इस मीटिंग में संगठन को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा होगी।

दिल्ली में शिंदे का एक और काम

शिंदे ने अपने दिल्ली दौरे की एक और वजह बताई। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में अपने वरिष्ठ वकील से भी मुलाकात करने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की भूमिका तथा पार्टी की ओर से पेश की जाने वाली दलीलों पर चर्चा होगी। बता दें कि शिंदे का यह दौरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे शिवसेना से जुड़े मामले की तैयारियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

शिंदे का सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है?

2022 में जब शिवसेना में टूट हुई थी तो पार्टी के चुनाव चिन्ह्र को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने थे। दोनों ने दावा किया कि असल शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना माना और उसे ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न दिया। उद्धव गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट से यह तय होगा कि असली शिवसेना किसकी है और पार्टी का चिन्ह्र किसके पास रहेगा?

#WATCH | Delhi: On his Delhi visit, Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "Shiv Sena is present in every state across the country. The state presidents also have a desire to meet the party leadership, and it is easier for them to come to Delhi and hold meetings here. Our… pic.twitter.com/0sD0dV4gA1 — ANI (@ANI) September 1, 2026

शिंदे के दिल्ली दौरे ने सियासी अटकलों को दी हवा

मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल नहीं हुए और करीब दो बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके अचानक इस दिल्ली दौरे ने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलों को हवा दी बल्कि दिल्ली में भी इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। शिंदे के कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने और अचानक दिल्ली जाने को लेकर सबसे पहले सवाल यही उठा कि क्या वह सरकार से नाराज हैं? हालांकि शिंदे ने ऐसी अटकलों को खारिज किया है।

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