महाराष्ट्र में बड़ी सहकारी समितियों के बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार देने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर हो रहे विवाद पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि पूर्व सीजेआई भूषण गवई को एक अहम तथ्य नहीं बताया गया था, पूर्व सीजेआई ने इस कदम का विरोध किया था।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में सीएम फड़नवीस ने कहा कि पूर्व सीजेआई भूषण गवई को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि कोल्हापुर की ‘गोकुल डेयरी’ के बोर्ड की बैठक इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि किसी भी एक गुट के पास ‘कोरम’ (बैठक के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या) पूरा करने के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं थे।

उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि ‘कोरम’ की यह समस्या पूर्व सीजेआई की उस कानूनी राय से कैसे जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नामित निदेशकों को पदाधिकारियों के चुनाव में वोट देने की अनुमति देना मनमाना कदम होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट द्वारा 10 नवंबर को चेयरमैन के चुनाव का आदेश दिए जाने के बाद, अध्यादेश के जरिए ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने जैसा होगा।

गोकुल को लेकर क्या है विवाद?

राज्य के सबसे बड़े दुग्ध संघ, ‘गोकुल’ ने पिछले महीने अपने 25 सदस्यीय बोर्ड के लिए चुनाव कराए। सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस समर्थित पैनल ने 13 सीटें जीतीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिलीं।

विवाद तब शुरू हुआ जब 29 अक्टूबर को नया बोर्ड अध्यक्ष चुनने के लिए इकट्ठा हुआ। गोकुल के नियमों के अनुसार, कोरम (बैठक के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या) पूरा करने के लिए 14 निदेशकों का होना जरूरी है। महायुति समर्थित सभी 12 निदेशक बैठक में नहीं आए, जिससे वहां केवल 13 निदेशक ही मौजूद रह गए और इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद सतेज पाटिल के 13 निदेशकों ने अलग से बैठक की और शशिकांत पाटिल चुयेकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया, लेकिन डेयरी प्रशासन ने इस चुनाव को मान्यता नहीं दी।

सतेज पाटिल का पैनल बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच के पास गया। 2 नवंबर को, कोर्ट ने 10 नवंबर को अध्यक्ष चुनने के लिए एक नई बैठक आयोजित करने का आदेश दिया, जिसके लिए सभी 25 निर्वाचित निदेशकों को सात दिन पहले नोटिस देना था।

दो दिन बाद, 4 नवंबर को, राज्य मंत्रिमंडल ने एक संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत, सरकारी सहायता पाने वाले बड़े सहकारी संघों (जिनमें गोकुल भी शामिल है) के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित चार सदस्यों को वोट देने का अधिकार मिल गया।

पूर्व CJI की क्या थी राय?

कैबिनेट के फैसले से एक दिन पहले, पूर्व सीजेआई गवाई ने इस कदम के खिलाफ कानूनी राय दी। यह राय सतेज पाटिल के 13 निदेशकों की ओर से वकील श्रीकृष्ण गनबावले ने मांगी थी। 3 नवंबर की तारीख वाली यह राय उसी दिन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सहकारिता विभाग के सचिव को ईमेल कर दी गई थी। इसकी एक प्रति ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के पास भी मौजूद है।

मौजूदा कानून, यानी महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम की धारा 73 AAA और 27(9) के तहत, नामित और सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।

पूर्व सीजेआई गवाई ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से होने वाले अध्यक्ष के चुनाव से पहले अध्यादेश लाना, न्यायिक प्रक्रिया में सीधा दखल देने जैसा होगा। ऐसे चुनावों में नामित लोगों के वोट डालने पर लगी रोक को हटाने के बारे में उन्होंने लिखा, “विशेषज्ञ निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों को पदाधिकारियों के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति देना, कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा। ऐसा कदम ‘स्पष्ट मनमानी’ (manifest arbitrariness) के सिद्धांत के दायरे में आएगा और इसे शक्तियों का ‘अनुचित इस्तेमाल’ (colourable exercise of powers) माना जाएगा।”

पूर्व सीजेआई ने एक स्पष्टीकरण भी दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी राय केवल उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर ही दी है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

देवेंद्र फड़नवीस ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि पूर्व सीजेआई गवाई को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, “कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) पूरा हुए बिना चेयरमैन का चुनाव नहीं हो सकता। जब कोरम की कमी के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी और एक पक्ष कोर्ट पहुंचा था, तब हाई कोर्ट ने भी इस बात पर गौर किया था। ये तथ्य माननीय अदालत के संज्ञान में नहीं लाए गए। यही वजह है कि माननीय अदालत ने यह टिप्पणी भी की है कि उनकी राय केवल उन्हें दी गई जानकारी पर आधारित है।”

क्यों हो रही राजनीति?

गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव हारने के बाद नियम बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, “गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया, इसलिए बीजेपी ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए 4 डायरेक्टर और घुसा दिए, संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी, और बहुमत हथिया लिया। यह दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी है, जनादेश में मिलावट है।”

इस कदम से महायुति के अपने ही सहयोगी दल नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना ने इस फैसले और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दिए जाने पर नाराजगी जताई है। शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पाटिल को फोन करके अपना समर्थन दिया, वहीं NCP (SP) ने इस कदम को लोकतंत्र विरोधी बताया है।

सतेज पाटिल ने अध्यादेश लाने के लिए मंत्री हसन मुश्रीफ और चंद्रकांत पाटिल को जिम्मेदार ठहराया है और 9 नवंबर को कोल्हापुर में एक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यादेश जारी करने में देरी इसलिए की गई ताकि उनके पक्ष को अदालत जाने से रोका जा सके।