Maharashtra: संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, BJP नेता किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि याचिका से जुड़ा मामला

Maharashtra: मेधा सोमैया का अदालत में कहा है कि संज राउत ने उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, वो निराधार और अपमानजनक हैं।

Maharashtra Politics, Sanjay Raut: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) नेता संजय राउत। (फोटो सोर्स: PTI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram