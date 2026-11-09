2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2029 की तैयारी में अभी से जुट गई है। चुनाव में अभी 2.5 साल से अधिक का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। राज्य में संगठन को मजबूत रखने के लिए राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों पर पार्टी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। इसके लिए बूथ स्तर पर योजना तैयार की गई है।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद ने इंडियन एक्सप्रेस को पार्टी की इस योजना के बारे में बताया है। उनके मुताबिक, राज्य की सभी 48 सीटों को कवर करने के लिए पार्टी एक विशेष ‘कनेक्ट सेंटर’ स्थापित करने की योजना बना रही है।

शुरुआती चरण में 16 डेस्क होंगे स्थापित

सिरिवेल्ला प्रसाद ने बताया कि यह’कनेक्ट सेंटर’ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों की निगरानी और संगठनात्मक प्रदर्शन का आकलन भी किया जाएगा। योजना के शुरुआती चरण में ‘कनेक्ट सेंटर’ में कम से कम 16 डेस्क स्थापित किए जाएंगे। हर डेस्क तीन लोकसभा क्षेत्रों या 18 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पार्टी नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच नियमित रूप से दोतरफा संवाद कायम करना है, ताकि संगठन की वास्तविक स्थिति और कार्यकर्ताओं की समस्याओं की जानकारी सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके। सिरिवेल्ला प्रसाद ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कांग्रेस को केवल संगठनात्मक मौजूदगी वाली पार्टी से आगे बढ़ाकर सक्रिय और प्रभावी संगठनात्मक ताकत के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी के रूप में नियुक्ति के बाद स्टेट यूनिट के सुचारू संचालन के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

जमीनी कामकाज की होगी निगरानी

महाराष्ट्र कांग्रेस की इस योजना का उद्देश्य यही है कि इसके जरिए जमीनी स्तर के कामकाज की निगरानी की जाएगी। कनेक्ट सेंटर का काम केवल कार्यकर्ताओं से फीडबैक जुटाने और संगठनात्मक संवाद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह प्रदेश कमेटी के साथ तालमेल बिठाने का भी काम करेगा। इसके अलावा मतदाता सूची का वेरिफिकेशन, विरोध प्रदर्शन, स्थानीय कमेटियों का गठन और लक्षित राजनीतिक अभियान जैसी गतिविधियां इस योजना में शामिल की जाएंगी।

इनएक्टिव पड़े कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा

सिरिवेल्ला प्रसाद ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े तो हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हैं। इसके लिए कांग्रेस के ‘शक्ति प्रोग्राम’ के तहत जुटाए गए सदस्यता रिकॉर्ड और डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधे नेतृत्व से जोड़कर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना रहा है।

मंडल और ब्लॉक स्तर के कामकाज पर नजर

केंद्र के जरिए मंडल और ब्लॉक स्तर पर पार्टी इकाइयों के प्रदर्शन को भी ट्रैक किया जाएगा। स्थानीय संगठनों को मजबूत बनाने के लिए पर्यवेक्षक और AICC की ओर से नियुक्त समन्वयक उनकी मदद करेंगे। इससे प्रदेश नेतृत्व को यह समझने में आसानी होगी कि किन क्षेत्रों में पार्टी संगठन सक्रिय है और कहां सुधार की जरूरत है।

डॉ. प्रसाद के मुताबिक, यह सेंटर किसी सामान्य कॉल सेंटर या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैक ऑफिस की तरह काम नहीं करेगा। बल्कि यह संगठन से फीडबैक जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसके आधार पर रणनीतिक फैसले लेने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

उन्होंने कहा कि यह राज्य इकाई के लिए सबसे अहम फीडबैक चैनलों में से एक होगा। इसके जरिए पार्टी के अंतिम स्तर के कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई जाएगी और नेतृत्व को निर्णय लेने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की जानकारियां मिलेंगी।

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