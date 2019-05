महाराष्ट्र के तिवसा विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक का यशोमति ठाकुर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह सरकारी अधिकारी से गली-गलौज करते हुए नजर आ रही हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमरावती जिले में जल संसाधनों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी। लेकिन इस बीच अचानक किसी बात पर कांग्रेस विधायक भड़क गईं और उन्‍होंने अधिकारी के लिए जमकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले के तूल पकड़ता देख यशोमति ठाकुर ने कहा कि अधिकारी पानी की समस्या को लेकर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके चलते मुझे गुस्सा आ गया।

#WATCH Yashomati Thakur, Congress MLA from Teosa, Maharashtra abuses public officials during an official meeting on water resources, in Amravati. (13.5.19) (Note – Abusive language) pic.twitter.com/0bqEDQtuMV

— ANI (@ANI) May 14, 2019