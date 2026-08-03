महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अपनी उस छवि को बदलने का प्रयास किया है जो उसे एक ग्रामीण पार्टी बताती है। इसके तहत वह एक शहरी महाराष्ट्र एक्शन ग्रुप लॉन्च (Urban Maharashtra Action Group) करने जा रही है। यह एक ऐसा मंच होगा जो विशेष रूप से नागरिक और शहरी शासन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा और साथ ही राज्य के शहरों में अपने समर्थन आधार को फिर से मजबूत करने का प्रयास करेगा।

यह पहल पार्टी के ‘संगठन सृजन’ संगठनात्मक अभियान के बाद शुरू की जा रही है जिसके तहत महाराष्ट्र भर में लगभग 7500 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगले चरण में संगठनात्मक विस्तार से ध्यान हटाकर शहरी और अर्ध-शहरी मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक स्वतंत्र शहरी कार्य समूह स्थापित करने की योजना बनाई है जो शहरी मुद्दों पर नागरिक-केंद्रित कार्य योजना तैयार करेगा और शहरी विकास के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण तैयार करेगा।

महाराष्ट्र में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब महाराष्ट्र में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में 29 नगर निगम और 246 नगर परिषदें हैं जबकि 288 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 40 प्रतिशत मुख्य रूप से शहरी हैं और 15 से 20 प्रतिशत अर्ध-शहरी हैं। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि चल रही जनगणना पूरी होने के बाद ये संख्या और भी बढ़ेगी। कांग्रेस नेता निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि शहरी एजेंडा बनाने में विफलता के कारण पार्टी ने महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लगातार अपनी पकड़ खोई है। मुंबई से तीन और नागपुर से दो विधायकों के अलावा, पुणे और नासिक जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों से पार्टी का प्रतिनिधित्व बहुत कम है ।

‘कांग्रेस नए महाराष्ट्र की आवाज भी बनना चाहती’

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस हमेशा से किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़े मुद्दों के लिए लड़ती रही है और यह सिलसिला जारी रहेगा। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के मुद्दे अब राज्य के भविष्य से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस इस नए महाराष्ट्र की आवाज भी बनना चाहती है।”

यह शहरी एक्शन ग्रुप अनियोजित विकास, किफायती आवास, सिकुड़ते हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और स्थानीय स्वशासन संस्थानों के कमजोर होने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पार्टी के अनुसार, यह समूह महज एक आंदोलन मंच से कहीं अधिक भूमिका निभाएगा। यह शहरी योजनाकारों, पर्यावरणविदों, अर्थशास्त्रियों और युवा पेशेवरों को एक साथ लाकर नागरिक-केंद्रित और सतत विकास की रूपरेखा तैयार करेगा। यह स्थानीय आंदोलनों के साथ मिलकर नीतिगत सुझाव भी देगा।

यह भी पढ़ें: कांग्रेस को राजस्थान सांसद ने सुनाई खरी-खरी

भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के संस्थापक और सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने हाल ही में दावा किया था कि करीब 300 बीएपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। राजकुमार रोत ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग ने पार्टी के साथ गए हैं और आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें