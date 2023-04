Maharashtra: ‘मैं सावरकर हूं’, ठाणे में सीएम शिंदे ने निकाली ‘सावरकर गौरव यात्रा’, राहुल गांधी ने की थी यह टिप्पणी

Savarkar Gaurav Yatra: ‘सावरकर गौरव यात्रा’ में शामिल लोग ‘मैं सावरकर हूं’ और उन पर लिखे अन्य संदेशों के साथ भगवा टोपियां पहनकर शामिल हुए।

Savarkar Gaurav Yatra: महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में सावरकर गौरव यात्रा। (फोटो सोर्स: ANI)

