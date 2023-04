Eknath Shinde: ‘हमें प्रभु राम की कृपा से धनुष बाण मिला है’, एकनाथ शिंदे बोले- बाला साहेब ठाकरे का सपना था…

Eknath Shinde Ayodhya: शिंदे ने कहा कि मेरी योगी जी से भी मुलाकात हुई। वहां पर एक महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन की बात हुई और उन्होंने तत्काल उसे मान्यता दी।

maharashtra cm eknath shinde: अयोध्या में सरयू नदी के तट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। (फोटो सोर्स: @mieknathshinde)

Eknath Shinde: अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी नेताओं पर इशारों-इशारों में जमकर हमला बोला। शिंद ने कहा, ‘बाला साहेब ठाकरे का सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो…देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करके ये सपना सच कर दिखाया है।’ शिंदे ने कहा कि मैं प्रभुराम से कामना करता हूं कि महाराष्ट्र के ऊपर से सभी संकट दूर हो जाएं। महाराष्ट्र की जनता सुखी हो जाए। दर्शन करके बहुत खुशी मिली। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में एक अलगपन महसूस होता है। शिंदे ने कहा कि मेरी यात्रा सफल रही। हम सभी ने रामलला का दर्शन किया। मेरी योगी जी से भी मुलाकात हुई। वहां पर एक महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन की बात हुई और उन्होंने तत्काल उसे मान्यता दी। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रभु राम की कृपा से धनुष बाण भी मिला है, पार्टी का नाम भी मिला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं राम का आशीर्वाद लेने आया हूं। हमारे सभी सहयोगी नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य का दिन है। #WATCH कई लोग हमपर आरोप लगाते हैं। 2019 में लोगों के दिमाग में जो बात थी, लोगों की अपेक्षा थी की महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की सरकार बने। लेकिन स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहां गलत कदम उठाया गया। हमने उसे 8-9 महीने पहले सुधार दिया। लोगों की अपेक्षा के अनुसार हमने सरकार बनाई:… pic.twitter.com/Y8aBJesGRQ — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2023 कुछ लोगों को हिंदुत्व से एलर्जी होती है: एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे ने कहा कि अयोध्या का विकास तेजी से हो रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी के साथ मंदिर मिलने जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हैं, जिन्हें तकलीफ भी होती है, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं, उन्हें हिंदुत्व की एलर्जी होती है। आजादी के बाद से कुछ लोग हिंदुत्व को लेकर गलतफहमी फैला रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेकर चलने वाला है। कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व अगर हर घर में पहुंच गया तो उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। 2014 में जो सरकार पीएम मोदी के कारण हिंदुत्व की बनी है। #WATCH ये यात्रा बहुत ही आनंद देने वाली यात्रा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है। आजादी के बाद भी कई लोग जान बूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे।…कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व घर-घर में पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो… pic.twitter.com/zsHSKnV8uF — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2023 एकनाथ शिंदे बोले- पीएम मोदी ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी शिंदे ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह नारा बाला साहब ठाकरे ने दिया है। शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक है। जानबूझकर गुमराह करने वाले मतभेद फैलाए गए। उन्होंने कहा कि 2019 में जो लोगों का मन था कि बीजेपी शिवसेना की सरकार साथ में बने। उन्हें सत्ता के लालच में गुमराह किया गया, लेकिन हमने 8 महीने पहले जनता के फैसले को निभाया है। महाराष्ट्र के लोगों के मन में जो था, ऐसी सरकार हमने बनाई है और खुलेआम दोनों की विचारधारा को लेकर आज अयोध्या में दर्शन करने आए हैं। जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वह लोग आज झूठे साबित हुए, क्योंकि पीएम मोदी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। https://www.jansatta.com/blank.html

