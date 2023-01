Maharashtra: जय जय महाराष्ट्र माझा को एकनाथ शिंदे सरकार ने बनाया स्टेट सॉन्ग, शिवाजी की जयंती पर होगा लागू

सीएम एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य में रेलवे परियोजनाओं का 50 प्रतिशत खर्च न उठाने के पूर्ववर्ती एमवीए सरकार के फैसले को पलट दिया है और सांसदों से विभिन्न लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस फाइल)

State Song Of Maharashtra: महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य का अपना गीत तय कर दिया। इस गीत के बोल हैं ‘जय जय महाराष्ट्र माझा।’ इस गीत को राज्य गीत के रूप में मान्यता दे दी। इसको औपचारिक रूप से 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अपनाया जाएगा। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राजा बधे द्वारा लिखित गीत का अर्थ है ‘महाराष्ट्र की जय’ पिछले साल (30 जून 2022) सत्ता में आए एकनाथ शिंदे की सरकार ने राज्य में मराठा गौरव को बढ़ावा देने और मराठी प्रतीकों की रक्षा करने का संकल्प कई बार दोहरा चुके हैं। राज्य गीत के रूप में मान्यता पाने जा रहे प्रतिष्ठित गीतों में से एक, ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा’ का अर्थ है ‘महाराष्ट्र की जय’। इस गीत को राजा बधे द्वारा लिखा गया था और शाहीर साबले के नाम से लोकप्रिय बालादीर कृष्णराव साबले द्वारा गाया गया था। कैबिनेट ने पूर्व MVA सरकार के फैसले को पलटा इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य में रेलवे परियोजनाओं का 50 प्रतिशत खर्च न उठाने के पूर्ववर्ती एमवीए सरकार के फैसले को पलट दिया है और सांसदों से विभिन्न लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र के लोकसभा सांसदों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि आम आदमी के लिए लाभकारी कई परियोजनाएं केंद्र सरकार के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उनमें तेजी लाने तथा उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है।’’ शिंदे ने यह भी कहा कि सांसदों से मिली प्रतिक्रिया पर गौर किया जाएगा तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए दो महीने बाद एक और बैठक होगी। बैठक में विपक्ष के कुछ सांसद अनुपस्थित रहे। ‘सामना’ में उद्धव ठाकरे भाजपा पर बरसे उधर, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के एक संपादकीय में कहा कि भाजपा को जब भी हार का झटका लगता है तो वह अपना ‘तुरुप का पत्ता’ खेलती है। अब उन्होंने हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलने का खेल शुरू कर दिया है। दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रविवार को ‘लव जिहाद’ के खिलाफ मुंबई में ‘हिंदू जन आक्रोश मोर्चा’ निकाला और धर्मांतरण विरोधी कानून व धर्म के नाम पर जमीन कब्जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) सहित कई संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित रैली दादर के शिवाजी पार्क से शुरू हुई, जहां पार्टी के यूबीटी धड़े का मुख्यालय शिवसेना भवन स्थित है।

