महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के मामले में डीजीपी के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। सीएम ने रविवार को कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

स्वयंभू बाबा अशोक खरात खुद को मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अफसर बताता है और उसे ‘कैप्टन’ के उपनाम से भी जाना जाता है।

खरात को एक महिला का तीन साल तक यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नासिक की एक अदालत ने खरात को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि खरात ने 2022 से दिसंबर 2025 के बीच महिला का शोषण किया।

डीजीपी कर रहे जांच की निगरानी

फड़नवीस ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस मामले का पर्दाफाश किया और डीजीपी को जांच की निगरानी करने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और यह नासिक पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फड़नवीस ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है लेकिन जिन लोगों के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं, उन्हें आगे आकर पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, यह महिलाओं की गरिमा का मामला है। उन्होंने कहा, “चाहे कुछ भी हो जाए, आरोपियों को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सरकार और पुलिस सभी जरूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले करने और उन्हें सबसे बड़ा घुसपैठिया करार दिए जाने पर फड़नवीस ने कहा कि टीएमसी प्रमुख को पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपनी हार का अंदाजा हो गया है।

अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे राहुल

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस पोस्ट की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। फड़नवीस ने कहा, ”विश्व में जारी युद्धों के बीच भारत सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और यह सुनिश्चित किया है कि आम जनता पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के हालात देखें, तो उन्होंने अपने कार्यालय और स्कूल बंद कर दिए हैं। पेट्रोल और गैस सिलेंडरों की बिक्री रोक दी गई है।” फड़नवीस ने कहा, “मुझे लगता है कि राहुल गांधी केवल देश को बदनाम करने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।”

अशोक खरात रेप केस में गिरफ्तार

एक महिला का आरोप है कि अशोक खरात ने दिव्य शक्तियों का हवाला देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसकी गिरफ्तारी ने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान ला दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

