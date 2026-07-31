महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भिवंडी में चार मंजिला इमारत गिरने की घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि C1 कैटेगरी की जर्जर और खतरनाक इमारतों को खाली कराने के लिए प्रशासन को अधिक प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है।

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में फड़नवीस ने बताया कि जिस इमारत के गिरने से नौ लोगों की मौत हुई, उसे C1 कैटेगरी में रखा गया था। इसका मतलब है कि वह इमारत रहने के लिए पूरी तरह असुरक्षित थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। स्थानीय नगर आयुक्त ने मुझे बताया कि करीब 25 लोगों को पहले ही इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इसके बावजूद ठेकेदार ने मरम्मत का काम जारी रखा, जिसके बाद यह हादसा हो गया।”

ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश

फड़नवीस ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि C1 कैटेगरी की इमारतें अत्यंत खतरनाक होती हैं और उनमें रहना सुरक्षित नहीं होता। उन्होंने कहा, “जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को अधिक समझाइश और सख्ती के साथ बाहर निकाला जाना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो लोगों की जान बचाने के लिए सीमित बल प्रयोग भी किया जा सकता है। हालांकि अदालत के कुछ निर्देश हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”

जर्जर इमारतों पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने खतरनाक इमारतों से लोगों को हर हाल में निकालने के दिए निर्देश (PTI Photo)

नौ लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

अधिकारियों के अनुसार, भिवंडी की चार मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग ढहने से अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दो से तीन लोगों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है।

2020 में ही घोषित कर दी गई थी खतरनाक

भिवंडी निजामपुर सिटी नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस इमारत को सितंबर 2020 में ही ‘खतरनाक’ घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 5 जून 2026 को इमारत खाली करने का नोटिस जारी किया गया और बिजली व पानी की आपूर्ति भी काट दी गई थी।

इसके बावजूद भवन मालिकों ने नगर निगम से अनुमति लिए बिना इमारत की मरम्मत का काम शुरू करा दिया। अधिकारियों के मुताबिक, नगर आयुक्त ने इस अवैध मरम्मत कार्य में शामिल ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑनलाइन परिवहन सेवाओं को कानूनी दायरे में लाने के लिए उठाया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।