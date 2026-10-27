महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग ने कक्षा 6वीं की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की टेक्स्ट बुक में अहम बदलाव किए हैं। राज्य के पाठ्यपुस्तक ब्यूरो बालभारती ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत किताबों में यह बदलाव किए हैं। ब्यूरो ने नई टेक्स्टबुक रिलीज कर दी है जो इस एकेडमिक सेशन में इस्तेमाल की जाएंगी।

बालभारती ने किताबों में ने प्राचीन भारतीय ज्ञान और वैज्ञानिक योगदान को अधिक जगह दी गई है। वहीं, इतिहास की कुछ पुरानी सामग्री को हटा दिया गया है या उसकी प्रस्तुति बदल दी गई है।

नई किताबों में गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करते हुए आइजैक न्यूटन के साथ भास्कराचार्य II का जिक्र किया गया है। वहीं भारतीय मौसम वैज्ञानिक अन्ना मणि का जिक्र किताब में है। इसके अलावा हिस्ट्री की बुक में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में विदेशी आक्रमणों का उल्लेख हटा दिया गया है। जाति व्यवस्था, पुरोहित वर्ग के विशेषाधिकार और जैन-बौद्ध धर्म के उदय से जुड़े कुछ पुराने विवरणों में भी बदलाव किए गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने नई और पुरानी किताबों की तुलना के आधार पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन बदलावों में तीन प्रमुख रुझान दिखाई देते हैं। पहला प्राचीन भारतीय ज्ञान पर अधिक जोर; दूसरा आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को जगह देना और तीसरा है इतिहास के कुछ सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं की प्रस्तुति में बदलाव।

साइंस की नई किताब में क्या-क्या है?

साइंस सब्जेक्ट की नई किताब में ‘फोर्स एंड प्रेशर’ नाम का एक चैप्टर है जिसमें गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस विषय का जिक्र होने पर अक्सर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का नाम याद आता है। इसके बाद भास्कराचार्य द्वितीय के योगदान का उल्लेख किया गया है। पाठ्यपुस्तक के मुताबिक, भास्कराचार्य द्वितीय ने लगभग 950 साल पहले अपनी रचना ‘सिद्धांत शिरोमणि’ में बताया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस तरह नई किताब में गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को भारतीय विद्वान के ऐतिहासिक योगदान के साथ प्रस्तुत किया गया है।

साइंस की किताब में आर्यभट्ट का जिक्र

साइंस की बुक में आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान का उल्लेख किया गया है। ‘बियॉन्ड द स्काई’ अध्याय में एक जानकारी बॉक्स के जरिए उनके विचारों और गणनाओं को सामने रखा गया है। इसके अलावा चरक को आयुर्वेद के प्रमुख विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवों की विविधता से संबंधित अध्याय में उनके वर्गीकरण का उल्लेख है, जबकि खानपान और स्वास्थ्य से जुड़े अध्याय में ऋग्वेद का संदर्भ दिया गया है।

ज्योग्राफी में वेदों और पुराणों का जिक्र मिलेगा

ज्योग्राफी की नई किताब में आपको भारतीय भूगोल के ऐतिहासिक विचारों का जिक्र मिलेगा। इसमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों और ‘सूर्य सिद्धांत’ का उल्लेख है। इसमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित सप्तद्वीप की अवधारणा और समुद्रों से जुड़ी मान्यताओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वैदिक विचारों की तुलना बिग बैंग सिद्धांत से की गई है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित धार्मिक या पारंपरिक अवधारणाओं और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। दोनों को साथ पढ़ाते समय उनके ऐतिहासिक संदर्भ और वैज्ञानिक प्रमाणों को स्पष्ट करना जरूरी है।

किताब में उज्जैन की ऐतिहासिक खगोलीय भूमिका का भी उल्लेख

इसके अलावा ज्योग्राफी की बुक में ग्रीनविच मेरिडियन के साथ उज्जैन की ऐतिहासिक खगोलीय भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने उज्जयिनी को पृथ्वी के केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में देखा और देशांतर की गणना से जुड़े विचार विकसित किए। पाठ्यपुस्तक में घटिका और मुहूर्त जैसी समय की पारंपरिक इकाइयों को भी शामिल किया गया है। पुरानी किताब में प्रधान मध्याह्न रेखा के संदर्भ में मुख्य रूप से ग्रीनविच मेरिडियन का उल्लेख था।

महर्षि सुश्रुत के बारे में विस्तृत जानकारी

हिस्ट्री की किताब में प्राचीन भारत के महान चिकित्साशास्त्री एवं शल्यचिकित्सक महर्षि सुश्रुत का विस्तार से जिक्र मिलेगा। हालांकि उनके बारे में इस किताब में पहले भी जानकारी थी, लेकिन अब वह विस्तत रूप से मिलेगी। उन्हें शल्य चिकित्सा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और नाक के पुनर्निर्माण से जुड़ी तकनीक का उल्लेख भी किया गया है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार, सुश्रुत संहिता में वर्णित शल्य चिकित्सा की तकनीकों का अध्ययन बाद में यूरोप में भी किया गया।

चाणक्य और चंद्रगुप्त भी किताब में

हिस्ट्री की पुरानी किताब में चाणक्य का उल्लेख सीमित था, लेकिन नई पाठ्यपुस्तक में उनके विचारों और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान में उनकी भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि चाणक्य के ‘अर्थशास्त्र’ में शासन, कर व्यवस्था, रक्षा, गुप्तचर तंत्र और राजनीति जैसे विषय शामिल हैं। किताब में चंद्रगुप्त के शुरुआती जीवन और उन्हें प्रशासन तथा युद्ध की शिक्षा देने से जुड़ा विवरण भी दिया गया है।

इतिहास की किताबों से क्या हटाया गया?

हिस्ट्री की नई पाठ्यपुस्तकों में सबसे अधिक चर्चा इतिहास के उन हिस्सों को लेकर है, जिन्हें हटाया गया है या जिनकी भाषा बदली गई है। पुरानी किताब में बताया गया था कि वर्ण व्यवस्था में पहले काम की भूमिका थी, लेकिन बाद में जन्म के आधार पर सामाजिक पहचान तय होने लगी। इसमें यह भी कहा गया था कि जाति व्यवस्था से सामाजिक असमानता बढ़ी।

नई किताब में इस विवरण को संक्षिप्त करते हुए कहा गया है कि वैदिक समाज चार वर्णों में विभाजित था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस बदलाव के बाद सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास की चर्चा पहले की तुलना में सीमित हो गई है।

वैदिक काल से जुड़ी चीजें बदली गईं

पुरानी इतिहास की किताब में वैदिक काल के उत्तरार्ध में यज्ञ की रस्मों के बढ़ते महत्व और पुरोहित वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लेख था। इसमें बताया गया था कि धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी मुख्य रूप से पुरोहितों तक सीमित थी और समय के साथ जन्म के आधार पर सामाजिक स्थिति तय होने लगी।

नई किताब में इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है। इसकी जगह वैदिक मूल्यों, नैतिक कर्तव्यों और प्रकृति पूजा पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वैदिक लोग यज्ञ करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे।

जैन और बौद्ध धर्म के उदय का संदर्भ बदला

नई किताब में महावीर और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख बरकरार है। इसमें बताया गया है कि महावीर ने व्यक्ति की महानता को उसके वर्ण के बजाय अच्छे आचरण से जोड़ा। इसी तरह, बुद्ध की शिक्षाओं में जन्म के आधार पर ऊंच-नीच का विरोध बताया गया है। हालांकि, पुरानी किताब का वह पैराग्राफ हटा दिया गया है, जिसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नए धार्मिक विचारों के उदय को सामाजिक परिस्थितियों और जाति आधारित भेदभाव से जोड़ा गया था। नई किताब में इसके स्थान पर भारत की धार्मिक विविधता और विभिन्न धर्मों का परिचय दिया गया है।

हड़प्पा सभ्यता के पतन की वजहों में बदलाव

हिस्ट्री की पुरानी पाठ्यपुस्तक में हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में विदेशी कबीलों के हमलों का भी उल्लेख था। नई किताब में नदी के मार्ग में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार में गिरावट जैसे कारणों पर चर्चा की गई है। विदेशी आक्रमणों का उल्लेख इसमें शामिल नहीं है। इस बदलाव से हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या में इस्तेमाल किए गए ऐतिहासिक कारणों की प्रस्तुति बदल गई है।

अन्ना मणि को मिली जगह

भारतीय मौसम वैज्ञानिक अन्ना मणि (1918-2001) को नई विज्ञान की किताब में ‘भारत की वेदर वुमन’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए कई उपयोगी उपकरण विकसित किए थे। पाठ्यपुस्तक में बताया गया है कि उनके योगदान से मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत की घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिली और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिली।

चिपको आंदोलन और गौरा देवी

नई विज्ञान की किताब में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चिपको आंदोलन का भी उल्लेख है। इसमें गौरा देवी और स्थानीय महिलाओं की भूमिका बताई गई है, जिन्होंने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए उन्हें गले लगाकर विरोध किया था। इस उदाहरण के जरिए विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी का महत्व समझाने की कोशिश की गई है।

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