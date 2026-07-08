महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक इमारत का बड़ा हिस्सा ढह जाने के बाद कम से कम 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य इमरजेंसी टीमें मोशी इलाके में घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार दोपहर हुए इस हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है।
पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि वे घटनास्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। बचाए गए लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। इमारत के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। इमारत गिरने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने अभी तक मलबे में फंसे लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं की है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कचरे का एक बड़ा ढेर तीन मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे वह ढह गई और कम से कम 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि यह घटना मोशी में हुई, जहां उस इमारत का इस्तेमाल एक निजी कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय के तौर पर किया जा रहा था। यह कंपनी नगर निकाय की ओर से उस जगह पर कचरे के प्रोसेसिंग का काम कर रही थी।
कम से कम 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका
पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम के आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने कहा, “प्रशासनिक इमारत कचरे के पहाड़ जैसे ढेर के बगल में बनी थी। शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि भारी बारिश की वजह से कचरे का ढेर ढीला हो गया और इमारत पर गिर पड़ा।” उन्होंने कहा कि निजी कंपनी के करीब 16 कर्मचारियों के इमारत के अंदर होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव अभियान जारी है।
विजय सूर्यवंशी ने बताया, “उस समय इमारत में करीब 20 लोग मौजूद थे, चार लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे और 15-16 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी वहां मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है।”
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(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस+ भाषा)