Maharashtra Budget 2026 Key Highlights: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने विधानसभा में राज्य का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। फड़नवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार को बजट समर्पित करते हुए कहा कि दिवंगत नेता की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। अजित पवार की जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बजट पेश करते हुए फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का वित्तीय इंजन है, 2047 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों के सितंबर 2025 तक बकाया ऋण में दो लाख रुपये माफ करने की घोषणा की।

फड़नवीस ने अपने बजट भाषण में राज्य के दिवंगत वित्त मंत्री अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा। पवार का जनवरी में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। फड़नवीस के बजट पेश करने के लिए खड़े होने के समय विधानसभा में भावुक माहौल बन गया। कई सदस्यों ने ‘अजित दादा अमर रहे’ के नारे लगाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। पवार के निधन के बाद से फड़नवीस ही राज्य के वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। इससे पहले पवार के ही पास कई वर्षों से वित्त मंत्रालय का दायित्व था। जानें महाराष्ट्र बजट की बड़ी बातें…